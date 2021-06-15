Госдума освободила автомобилистов от прохождения техосмотра для оформления полиса ОСАГО
Таким образом, российским автомобилистам больше не потребуется предоставлять диагностическую карту, подтверждающую прохождение техосмотра. Новое правило вступает в силе с 22 августа текущего года
Депутаты Госдумы отменили обязательный техосмотр автомобилей для получения полиса ОСАГО (обязательного автострахования).
Таким образом, российским автомобилистам больше не потребуется предоставлять диагностическую карту, подтверждающую прохождение техосмотра. Новое правило вступает в силе с 22 августа текущего года, сообщает РИА Новости.
Напомним, что согласно действующим правилам оформление полисов «автогражданки» возможно только при условии проведения техосмотра.
Отметим, что предложение об отмене обязательного техосмотра при оформлении полиса ОСАГО поддержали страховые компании, Центробанк и Госавтоинспекция. Участники рынка отметили, что данное решение позволит победить незаконный бизнес на диагностических картах, который сформировался из-за данного требования.