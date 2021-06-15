В Ростуризме заявили о максимальной загрузке черноморских курортов
Глава Ростуризма Зарина Догузова сообщила о максимальной загрузке Черноморского побережья в текущем летнем сезоне. «Все Черноморское побережье максимально загружено, местами перегружено», - заявила чиновница
Глава Ростуризма Зарина Догузова сообщила о максимальной загрузке Черноморского побережья в текущем летнем сезоне. «Все Черноморское побережье максимально загружено, местами перегружено», - заявила чиновница.
Глава ведомства объяснила сложившуюся ситуацию дефицитом на юге страны качественных и современных отелей. Кроме того, из-за приостановки международного авиасообщения спрос на отдых внутри России в несколько раз превысил предложение. «Это ожидаемо приводит к перегреву рынка и динамическому росту цен», - заявила в интервью «Известиям» Зарина Догузова.
Также сообщается, что из-за высокого спроса на черноморские курорты в связи с закрытием границ в аэропортах Сочи и Крыма заканчиваются слоты для приема самолетов из российских регионов.
Представитель аэропорта Симферополя сообщил, что маршрутная сеть полетов на сегодняшний день достигла 63 направлений, а это максимальный показатель. Сочинские аэропортовые службы при запросе слотов на внутренние рейсы либо долго не отвечают, либо предлагает альтернативные даты прилетов.
Напомним, ранее Ассоциация туроператоров России обратилась к властям с просьбой открыть авиасообщение с популярными заграничными курортами, в частности, Грецией, Болгарией, Турцией, Кипром и Хорватией, чтобы не перегружать и без того загруженные отечественные курорты. В АТОР отметили, что из-за действий оперштаба по борьбе с коронавирусом и Роспотребнадзора многие россияне второе лето подряд рискуют остаться без отдыха на море.