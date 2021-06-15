15 июня 2021, 12:59
Мэр Анапы предложил блогеру Илье Варламову временно стать вице-мэром города
Мэр Анапы Василий Швец предложил известному блогеру Илье Варламову стать его временным заместителем по вопросам развития городской среды. Предложение о работе блогер получил во время недавнего визита в город
Фото: ug.tsargrad.tv
Мэр Анапы Василий Швец предложил известному блогеру Илье Варламову стать его временным заместителем по вопросам развития городской среды. Предложение о работе блогер получил во время недавнего визита в город.
В пресс-слежбе мэрии Анапы сообщили, что у Ильи Варламова за плечами «богатый опыт в изучении городской среды», в том числе «ведущих стран мира», а его знания как урбаниста можно применить в городе-курорте.
Илья Варламов посетил Анапу по личному приглашению Василия Швеца. Во время прогулки по городу чиновник предложил блогеру перейти от слова к делу и на некоторое время занять должность вице-мэра по развитию городской среды.
Принял ли блогер предложение чиновника, не сообщается.