15 июня 2021, 12:54
В Челябинской области вакцинированным работникам предоставят дополнительный выходной
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер предложил наградить дополнительным оплачиваемым выходным граждан, сделавших прививку от коронавируса
Фото: telegramhub.ru
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер предложил наградить дополнительным оплачиваемым выходным граждан, сделавших прививку от коронавируса.
Чиновник пояснил, что у многих вакцинированных граждан первый день после прививки выдается сложным. Как правило, иммунный ответ на вакцину против коронавируса наступает через 12 часов после укола. Чаще всего вакцинированные жалуются на повышение температуры и ломоту в мышцах. В этой связи было бы целесообразно дать людям дополнительный выходной на отдых и восстановление.
Алексей Текслер обратился к Союзу промышленников и предпринимателей Челябинской области с призывом поддержать предложение о предоставлении работникам по дополнительному выходному дню после каждого укола.
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