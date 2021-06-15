Связанный с «поваром Путина» политтехнолог потребовал признать «Медиазону» инагентом
Политтехнолог Максим Шугалей, близкий к прокремлевскому бизнесмену Евгению Пригожину по прозвищу «повар Путина», потребовал от Минюста признать издание «Медиазона» иностранным агентом
Политтехнолог Максим Шугалей, близкий к прокремлевскому бизнесмену Евгению Пригожину по прозвищу «повар Путина», потребовал от Минюста признать издание «Медиазона» иностранным агентом.
Соответствующее требование в ведомство направил Фонд защиты национальных ценностей, главой которого является Максим Шугалей.
В телеграм-канале политтехнолога отмечается, что «журналисты и владелец «Медиазоны» занимаются тем, что нарушают закон, а главное, искажают факты, проще говоря, врут своим читателям о том, что на самом деле происходит в России». Такими нарушениями в фонде считают размещение на сайте «Медиазоны» материалов правозащитной организации «Агора», издания «Медуза» (включена в реестр СМИ-инагентов), ФБК (признан экстремистской организацией и входит в реестр инаегентов), а также освещение судебного процесса по резонансному делу «Сети».
«Не говоря уже о том, что якобы независимые журналисты «Медиазоны» таковыми не являются. Вся их деятельность проплачена нашими западными «товарищами», - заявил Шугалей.
Напомним, Максим Шугалей и переводчик Самер Суэйфан были задержаны в Ливии летом 2019 года. Власти страны обвинили их в попытке повлиять на ход предстоящих президентских выборов.
Глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич (бывший главред американского подразделения РИА «ФАН», связанного с Евгением Пригожиным) в свою очередь заявил, что в Ливию Максим Шугалей отправился изучать социологические и культурологические особенности региона.
Шугалей и Суэйфан были освобождены в декабре 2020 года.