В петербургский метрополитен перестали пускать пассажиров без масок
В Санкт-Петербурге в метрополитен перестали пускать пассажиров без защитных масок. Это связано с ростом темпов распространения коронавирусной инфекции в северной столице
В Санкт-Петербурге в метрополитен перестали пускать пассажиров без защитных масок. Это связано с ростом темпов распространения коронавирусной инфекции в северной столице.
Сотрудники подземки не пропускают к эскалаторам пассажиров без средств индивидуальной защиты, а по громкоговорителям регулярно напоминают о необходимости носить защитную маску, сообщает издание «Деловой Петербург».
Одновременно с этим в общественном транспорте начали проводить рейды по выявлению нарушителей масочного режима. За отсутствие СИЗ граждан штрафуют на 4 тысячи рублей.
В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации с 17 июня в Петербурге закрываются фуд-корты, детские комнаты, сокращается число посетителей кинотеатров, отменяется общегородской выпускной и вводятся другие антиковидные ограничения.