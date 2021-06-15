Госдума из-за общественности сняла с рассмотрения законопроект о включении вакцины против COVID-19 в нацплан прививок
Законопроект о включении вакцины против COVID-19 в национальный план-календарь прививок сняли с рассмотрения в Госдуме. Ранее этот документ был принят в первом чтении, вызвав у россиян опасения, что прививки от коронавируса теперь станут обязательными
Законопроект о включении вакцины против COVID-19 в национальный план-календарь прививок сняли с рассмотрения в Госдуме. Ранее этот документ был принят в первом чтении, вызвав у россиян опасения, что прививки от коронавируса теперь станут обязательными.
Депутат и лидер ЛДПР Владимир Жириновский сообщил РИА Новости, что законопроект о внесении вакцин от коронавируса в национальный календарь прививок был снят с рассмотрения из-за общественного мнения. По словам парламентария, многие россияне стали думать, что теперь прививка от коронавируса станет обязательной для всех.
Одновременно с этим Жириновский отметил, что регулярные заявления властей о добровольности вакцинации привели к тому, что большинство россиян не сделали прививку и не собираются ее делать.
Власти отметили, что внесение прививки от COVID-19 в план национального календаря прививок необходимо для того, чтобы проводить закупку вакцин за счет средств федерального бюджета.