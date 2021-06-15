15 июня 2021, 10:59
В Мурманской области возвращают антиковидные ограничения
Так, в регионе вводится запрет на работу кафе и ресторанов в ночное время, а треть сотрудников бюджетной сферы переводят на дистанционный режим работы. Остальным работодателям власти также рекомендовали перевести сотрудников на удаленку
Фото: severpost.ru
В Мурманской области в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации по коронавирусу вернули ряд антиковидных ограничений.
Так, в регионе вводится запрет на работу кафе и ресторанов в ночное время, а треть сотрудников бюджетной сферы переводят на дистанционный режим работы. Остальным работодателям власти также рекомендовали перевести сотрудников на удаленку, сообщает «КоммерсантЪ».
В общественном транспорте, торговых центрах и других местах скопления людей губернатор поручил усилить контроль за соблюдением масочного режима.
Глава области Андрей Чибис сообщил, что в Мурманской области в сутки регистрируют по 70 новых случаев заражения COVID-19. Сейчас общее число заболевших превышает 52 тысячи человек.