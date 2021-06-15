Причиной пожара и взрыва на АЗС в Новосибирске назвали бесхозяйственность владельцев
Замначальника ГУ МЧС по Новосибирской области Евгений Лебедев рассказал «Интерфаксу», что все пострадавшие находятся на лечении в ожоговом центре. Днем ранее сообщалось, что как минимум восемь человек находятся в тяжелом состоянии
В результате взрыва и пожара на АЗС в Новосибирске по уточненным данным пострадали 34 человека, в том числе двое детей.
Замначальника ГУ МЧС по Новосибирской области Евгений Лебедев рассказал «Интерфаксу», что все пострадавшие находятся на лечении в ожоговом центре. Днем ранее сообщалось, что как минимум восемь человек находятся в тяжелом состоянии.
Пожар на АЗС в Гусинобродском шоссе начался около 14 часов 14 июня. Во время пожара взрывались резервуары с газом. Огонь охватил 1,5 тыс. кв.м. площади, разрушил автомобиль-газовоз и одну наземную газовую емкость.
Согласно предварительным данным, причиной взрыва и пожара стало незаземление газовоза при сливе газа в стационарную емкость. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающим требованиям безопасности».
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников считает, что пожар и взрыв на заправке произошел из-за «расслабленности» ее владельцев. Чиновник отметил, что период «пандемийных» надзорных «каникул» некоторые предприниматели восприняли как сезон бесхозяйственности и безответственности по отношению к своему делу, сотрудникам и окружающим.
Травников в связи с происшествием поручил проверить все автозаправочные станции на территории Новосибирска.