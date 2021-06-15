Джо Байден заявил, что смерть Алексея Навального в тюрьме ударит по отношениям России и США
Глава Белого дома пояснил, что если российские власти доведут ситуацию до смерти лидера оппозиции, то это будет означать, что у Кремля нет намерений соблюдать фундаментальные права человека
Президент США Джо Байден по итогам саммита НАТО заявил, что смерть оппозиционера Алексея Навального в колонии «может ударить по российско-американским отношениям».
Глава Белого дома пояснил, что если российские власти доведут ситуацию до смерти лидера оппозиции в тюрьме, то это будет означать, что у Кремля нет намерений соблюдать основные фундаментальные права человека.
Джо Байден подчеркнул, что если Алексей Навальный умрет в исправительной колонии, то это навредит отношениям России с США и другими странами НАТО, сообщает РБК.
Ранее Владимира Путин в интервью американскому телеканалу NBC на вопрос о гарантиях того, что Алексей Навальный будет находиться в безопасности в тюрьме, заявил, что с ним будут обращаться не хуже, чем с другими осужденными.
Президент России также отверг обвинения в том, что это он приказал отравить оппозиционера боевым ядом «Новичок». Из российской версии интервью NBC этот фрагмент вырезали, как и слова главы государства «Да мне все равно» об Алексее Навальном. Журналист канала Кир Симмонс заявил: «Его зовут Алексей Навальный. Люди заметят, что вы не были готовы сказать, что он выйдет из тюрьмы живым». Владимир Путин перебил его фразой «Да мне все равно».