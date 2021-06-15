Россияне за год повысили спрос на элитную недвижимость в Лондоне на 50%
Весной 2021 года количество запросов на покупку элитной недвижимости в Лондоне выросло на 50% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, на который пришелся пик пандемии коронавируса
Российские богачи, размер чистых активов которых превышает 30 млн долларов (так называемые ультрахайнеты), повысили спрос на элитное жилье в Лондоне на 50%.
По данным международной консалтинговой компании Knight Frank, весной 2021 года количество запросов на покупку элитной недвижимости в Лондоне выросло на 50% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, на который пришелся пик пандемии коронавируса.
Директор Knight Frank Марина Шалаева отметила, что столица Великобритании остается перспективным и ликвидным направлением не только для жизни, но и для инвестиций.
Также сообщается, что с марта по апрель 2021 года жилая недвижимость в стране подорожала на 2,1%. Участники рынка прогнозируют рост цен на британскую недвижимость на 24% к 2025 году.