15 июня 2021, 08:06
В Нью-Йорке около 900 местных жителей привили просроченной вакциной от коронавируса
По данным New York Post, 899 человек получили электронные письма от оператора пункта вакцинации на Таймс-сквер Дэвида Савицкого, который сообщил, что полученная ими вакцина хранилась в морозильной камере дольше положенного времени
Фото: nachedeu.com
В Нью-Йорке сотни местных жителей получили просроченную вакцину против коронавирусной инфекции разработки компаний Pfizer и BioNTech.
По данным New York Post, 899 человек получили электронные письма от оператора пункта вакцинации на Таймс-сквер Дэвида Савицкого, который сообщил, что полученная ими вакцина хранилась в морозильной камере дольше положенного времени.
Одновременно с этим, г-н Савицкий заверил, что негативные последствия для здоровья «перемороженная» вакцина вызвать не должна. При этом жителям Нью-Йорка, получившим просроченную дозу препарата, рекомендовали привиться от COVID-19 повторно.
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