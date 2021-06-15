Оппозиционер Любовь Соболь отказалась от участия в выборах в Госдуму
Юрист и соратница Алексея Навального Любовь Соболь объявила о прекращении своей избирательной кампании. Ранее она планировала баллотироваться в депутаты Госдумы
Юрист и соратница Алексея Навального Любовь Соболь объявила о прекращении своей избирательной кампании. Ранее она планировала баллотироваться в депутаты Госдумы РФ. Соответствующее решение она приняла из-за ситуации вокруг Фонда борьбы с коррупцией (фонд внесен в список иностранных агентов и признан экстремистской организацией).
«Несмотря на неимоверную поддержку людей, сформированный штаб, сотни волонтеров и явное преимущество перед соперниками, из-за признания ФБК экстремистской организацией я вынуждена остановить ведение своей кампании в Госдуму», — сообщила Любовь Соболь в своем Facebook.
Напомним, что 9 июня Мосгорсуд по требованию столичной прокуратуры признал ФБК и штабы Алексея Навального экстремистскими организациями. Одновременно с этим Госдума приняла закон о запрете избираться руководителям, членам и волонтерам экстремистских организаций, а также всем гражданам, которые оказывали какую-либо поддержку таким организациям.