ВОЗ расследует случаи возникновения миокардита у пациентов после вакцинации препаратом Pfizer
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила о проведении расследования по факту возможной связи между вакцинацией от коронавируса препаратом фирмы Pfizer и возникновением миокардита - воспаления сердечной мышцы
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила о проведении расследования по факту возможной связи между вакцинацией от коронавируса препаратом фирмы Pfizer и возникновением миокардита - воспаления сердечной мышцы.
Помощник гендиректора организации Марианджела Симао рассказала в ходе брифинга, что специалисты ВОЗ проводят мониторинг с помощью Стратегической консультативной группы по безопасности вакцин. Медики изучают данные из США и Израиля, которые активно прививают население вакциной Pfizer, о том, что миокардит может быть следствием прививки.
Одновременно с этим в ВОЗ заявили, что известные на сегодняшний день случаи миокардиты после вакцинации препаратом Pfizer носили самоограничивающийся характер и имели легкую форму, сообщает РИА Новости.
Напомним, что ранее стало известно о возможной связи между вакцинацией от коронавируса препаратом британско-шведской фирмы AstraZeneca и возникновением тромбоза у привитых.
Информации о каких-либо серьезных побочных эффектах других известных вакцин от COVID-19, в том числе российских, пока не поступало.