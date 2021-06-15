В Мраморном море обнаружили огромное пятно опасной слизи
В Мраморном море обнаружили опасную слизь, которая угрожает экосистеме. Подозрительное пятно растянулось на 150 километров и выносится течением в Эгейское море
В Мраморном море обнаружили опасную слизь, которая угрожает экосистеме. Подозрительное пятно растянулось на 150 километров и выносится течением в Эгейское море.
Специалисты Морского гидрофизического института (МГИ) РАН, которые обнаружили опасную для экосистемы слизь в Мраморном море, отметили, что с таким явлением ученые сталкиваются впервые за все время наблюдения.
Ученый МГИ РАН Алесь Медведев заявил, что пятно опасной слизи течением выносит из Мраморного моря в Эгейское в сторону острова Тасос.
Специалисты отметили, что пока не знают, каким образом появляется такая морская слизь и как можно остановить ее распространение. Предполагается, что это некий продукт жизнедеятельности фитопланктона, в котором со временем накапливаются бактерии и вирусы.
Из-за образования пузырьков воздуха слизь держится на поверхности воды и затеняет нижележащие слои, в результате чего начинает гибнуть весь другой фитопланктон и нарушается вся пищевая цепочка экосистемы. Эта слизь лишает рыбу и других морских обитателей кислорода, а также забивает перья водоплавающих птиц.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал принять необходимые меры для решения проблемы возникновения опасной морской слизи.