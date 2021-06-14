Власти Москвы отказали бизнесу в помощи из-за введения нерабочих дней
Московские власти уточнили правила работы предприятий с 15 по 19 июня. Эта неделя была объявлена нерабочей в связи с распространением коронавируса
Фото: forbes.ru
Московские власти уточнили правила работы предприятий с 15 по 19 июня. Эта неделя была объявлена нерабочей в связи с распространением коронавируса.
Вице-мэр столицы по вопросам экономической политики Владимир Ефимов заявил, что заводы, предприятия непрерывного цикла, стратегические отрасли, организации жизнеобеспечения и «важнейшие сервисы» будут в указанный период работать в штатном режиме.
Нерабочие дни были объявлены мэрией в первую очередь для офисных сотрудников, чтобы они минимизировали свои контакты.
Владимир Ефимов также сообщил «Интерфаксу», что дополнительные меры поддержки бизнесу в период нерабочих дней вводить не планируется. Чиновник объяснил отказ в помощи тем, что ограничения вводятся «всего лишь на неделю».