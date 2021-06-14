14 июня 2021, 12:04
Олег Дерипаска проиграл суд против Минфина США об отмене санкций
Миллиардер Олег Дерипаска проиграл суд об отмене санкций, которые против него в 2018 году ввел Минфин США. Судья удовлетворил ходатайство американского ведомства и закрыл дело
Миллиардер Олег Дерипаска проиграл суд об отмене санкций, которые против него в 2018 году ввел Минфин США. Судья удовлетворил ходатайство американского ведомства и закрыл дело.
В ходе разбирательства судья отклонил доводы защиты Олега Дерипаски о том, что включение бизнесмена в санкционный список является волюнтаристским решением. Адвокаты утверждали, что Минфин США превысил свои полномочия, сообщает РБК со ссылкой на решение суда округа Колумбия.
В свою очередь Минфин США заявил суду, что Олег Дерипаска занимался отмыванием денег в интересах российского президента Владимира Путина.
Напомним, в апреле 2018 года американские власти ввели санкции против самого Олега Дерипаски и его основных активов - компаний «Русал», En+ и «Группы ГАЗ».