В Петербурге после матча сборной России на Евро-2020 усилят антиковидные ограничения
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление об усилении мер безопасности в связи с ростом темпов распространения коронавирусной инфекции
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление об усилении мер безопасности в связи с ростом темпов распространения коронавирусной инфекции.
Новые антиковидные ограничения вступят в силу с 17 июня, то есть после того, как состоится второй матч сборной России по футболу в рамках Евро-2020. Игра с Финляндией запланирована на 16 июня.
С 17 июня в Петербурге вводится временный запрет на проведение развлекательных мероприятий в объектах общественного питания, приостанавливается работа фуд-кортов и детских комнат в кафе и торговых центрах, а также ночная работа ресторанов с 2:00 до 6:00.
Залы кинотеатров разрешается заполнять только на 50% (сейчас - 75%). Кроме того, в северной столице отменили ежегодный «Бал медалистов» для лучших выпускников школ.
В Смольном также сообщили, что в фан-зонах Евро-2020 с 14 июня вводится обязательное ношение защитных масок, а с 17 июня запрещается продажа продуктов питания, за исключением напитков.