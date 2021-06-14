Телеканал «Дождь» исключили из президентского пула из-за освещения протестов
Журналистов «Дождя» исключили из президентского пула из-за подробного освещения протестных митингов в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Дмитрий Песков подтвердил данную информацию
Журналистов независимого телеканала «Дождь» исключили из официального журналистского пула президента Владимира Путина.
Главред телеканала Тихон Дзядко сообщил «Медузе» (издание внесено в реестр СМИ-инагентов), что несколько недель назад редакцию поставили в известность о том, что их корреспондент больше не числится в президентском пуле. Кроме того, сотрудники телеканала с середины мая не принимают участия в ежедневных брифингах пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.
Журналистов «Дождя» исключили из президентского пула из-за подробного освещения протестных митингов в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Дмитрий Песков подтвердил данную информацию. «Да, к сожалению связано. Канал в те дни поддерживал незаконные действия», — заявил официальный представитель Кремля.