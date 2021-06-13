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Общество
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Москва
13 июня 2021, 13:10

Власти Москвы объявили розыгрыш автомобилей среди привитых граждан

Мэрия Москвы анонсировала запуск программы по стимулированию вакцинации, которая стартует 14 июля. Теперь каждую неделю среди привитых горожан будут разыгрывать пять автомобилей стоимостью в миллион рублей

Власти Москвы объявили розыгрыш автомобилей среди привитых граждан
Фото: inc-news.ru

Мэрия Москвы анонсировала запуск программы по стимулированию вакцинации, которая стартует 14 июля. Теперь каждую неделю среди привитых горожан будут разыгрывать пять автомобилей стоимостью в миллион рублей.

Розыгрыш машин среди вакцинированных москвичей продлится до 11 июля.

В мэрии сообщили, что информация о результатах розыгрышей будет объявляться по средам в эфире телеканала «Москва 24».

Мэр Сергей Собянин отметил, что программу стимулирования проспонсировали «Сбер», «Лукойл», «Мегафон», «Роснефть», РЖД, «Северсталь», ВТБ и другие крупные компании. 

Ранее московские власти неоднократно жаловались на низкие темпы вакцинации от коронавируса. При этом сейчас в столице эпидемиологическая ситуация стремительно ухудшается. С целью снижения темпов распространения инфекции в Москве с 15 по 19 июня объявлены нерабочие дни.

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