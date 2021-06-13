Ученые сообщили о смене основных симптомов коронавируса
Согласно исследованию Королевского колледжа Лондона, раньше характерными признаками COVID-19 были лихорадка, постоянный кашель, потеря вкуса и обоняния
Британские специалисты сообщили об изменении клинической картины течения коронавирусной инфекции.
Согласно исследованию Королевского колледжа Лондона, раньше характерными признаками COVID-19 были лихорадка, постоянный кашель, потеря вкуса и обоняния. Сейчас у ковидных пациентов чаще всего наблюдается головная боль, насморк и боль в горле.
По словам ученых, клиническую картину коронавируса изменил дельта-вариант (так называемый «индийский штамм»).
При этом британская национальная служба здравоохранения по-прежнему в качестве наиболее часто встречающихся симптомов коронавируса вназывает лихорадку, постоянный кашель и потерю вкуса и обоняния.
Ученые из королевского колледжа отмечают, что в начале пандемии COVID-19 самым распространенным признаком болезни был кашель - он наблюдался у 46% пациентов. Теперь же наиболее частым симптомом стали головная боль и насморк.
Профессор генетической эпидемиологии Королевского колледжа Лондона Тим Спектор отметил, что сейчас по внешним признакам COVID-19 стал больше похож на обычную простуду.
В связи с изменением клинической картины специалисты советуют простудившимся людям делать тесты на коронавирус и не думать, что они заразились обычным ОРВИ.