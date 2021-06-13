Московские вузы переходят на удаленку из-за роста заболеваемости COVID-19
Три московских вуза в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой по коронавирусу в столице частично перевели студентов на дистанционный режим обучения
Три московских вуза в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой по коронавирусу в столице частично перевели студентов на дистанционный режим обучения.
Соответствующее решение приняли руководители МГУ имни Ломоносова, Московского государственного технического университета имени Баумана и Высшей школы экономики.
Летняя сессия в МГУ пройдет в дистанционном формате в связи с введением нерабочих дней в Москве до 19 июня, сообщат ТАСС.
В ВШЭ заявили, что в последние две недели в вузе наблюдается рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. После праздников по случаю Дня России вуз частично вернется на дистанционный режим, а некоторые экзамены пройдут удаленно.
В МГТУ Баумана сообщили, что сессия и государственная итоговая комиссия будут проводиться дистанционно, как прошлым летом и нынешней зимой. Задолженности студентам разрешили сдавать дистанционно, но комиссии будут работать очно. Студенты могут посещать университет, но при соблюдении масочного режима.
Напомним, что в Москве в связи с ростом заболеваемости коронавирусом с 15 по 19 июня были объявлены нерабочие дни с сохранением зарплаты.