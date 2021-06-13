13 июня 2021, 11:12
Мэр Кисловодска попал в реанимацию после неудачного падения с электросамоката
Мэр Кисловодска Александр Курбатов попал в реанимацию после падения с электросамоката. Чиновник был прооперирован, но его состояние пока остается тяжелым
Фото: РИА Новости
Мэр Кисловодска Александр Курбатов попал в реанимацию после падения с электросамоката. Чиновник был прооперирован, но его состояние пока остается тяжелым.
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиром сообщил, что мэр очень неудачно упал с электросамоката, не справившись с его управлением. Сейчас за его жизнь борются врачи.
Телеканал РЕН ТВ сообщает, что у Александра Курбатова диагностировали открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, ушибы легких и колена, повышенную сатурацию и частичную контузию мозга. Мэр находится в состоянии комы.