Политик Дмитрий Гудков сообщил о временном отъезде в Болгарию
Бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков, который ранее был задержан на двое суток по делу о неуплате долга за аренду помещения, сообщил о планах переехать на некоторое время в Болгарию
Бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков, который ранее был задержан на двое суток по делу о неуплате долга за аренду помещения, сообщил о планах переехать на некоторое время в Болгарию. Ранее он уже уехал из России на Украину из-за уголовного преследования.
Дмитрий Гудков сообщил, что пока не знает, сколько продлится его поездка в Болгарию. При этом его супруга и дети останутся в России.
Напомним, что политик пока проходит свидетелем по делу о причинении имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием с особо крупным ущербом. По данному делу обвинение было предъявлено тете экс-депутата Ирине Ермиловой.
Компания Ирины Ермиловой «Сектор-2А» задолжала за аренду нежилого помещения в 2015–2017 годах 3,5 млн рублей. Фирма планировала организовать учебный центр, но из-за повышения цен на аренду в три раза отказалась от помещения.
Потерпевшей стороной по данному делу выступает Департамент городского имущества Москвы.
Дмитрий Гудков считает, что это уголовное дело было возбуждено с целью не допустить его выдвижения в депутаты Госдумы, так как споры по долгам рассматривают арбитражные суды. Ранее политик рассматривал вариант выдвижения по Тушинскому одномандатному округу Москвы от партии «Яблоко».