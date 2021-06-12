Москвичей отправили на недельные «каникулы» из-за роста заболеваемости COVID-19
Мэр Москвы Сергей Собянин объявил для жителей города нерабочую неделю с 15 по 19 июня с сохранением зарплаты. Таким образом, выходные для москвичей продлеваются с 12 по 19 июня
Мэр Москвы Сергей Собянин объявил для жителей города нерабочую неделю с 15 по 19 июня с сохранением зарплаты. Таким образом, выходные для москвичей продлеваются с 12 по 19 июня.
Соответствующее решение Сергей Собянин принял в связи с ростом заболеваемости коронавирусом в столице. За последние сутки в Москве было выявлено 6700 новых случаев заражения COVID-19.
В мэрии Москвы надеются, что нерабочая неделя снизит темпы распространения инфекции.
Чиновники также рекомендовали работодателям с 13 июня перевести на дистанционный режим работы не менее 30% своих работников, а также всех работников старше 65 лет и имеющих хронические заболевания. Исключение разрешается сделать для вакцинированных сотрудников.
Кроме того, с 13 по 20 июня в Москве приостанавливается работа зоопарков, фудкортов и детских игровых комнат. Кафе и ресторанам разрешается работать только до 23.00.