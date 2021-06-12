Разработчиков вакцин «Спутник V» и «КовиВак» представят к государственным наградам
Сотрудники научных центров им. Гамалеи и Чумакова, создававшие вакцины против коронавирусной инфекции «Спутник V» и «КовиВак», будут представлены к государственным наградам
Сотрудники научных центров им. Гамалеи и Чумакова, создававшие вакцины против коронавирусной инфекции «Спутник V» и «КовиВак», будут представлены к государственным наградам.
Согласно указу президента Владимира Путина, за активное участие в создании и производстве вакцин от COVID-19 орден Пирогова вручат руководителю направления по качеству и инновационным разработкам Центра им. Чумакова Александру Синюгину. Ордена Почета вручат Екатерине Кордубан из центра им. Чумакова и Борису Народицкому из Центра им. Гамалеи.
35 сотрудников научных центров наградят медалью ордена «За заслуги перед отечеством» II степени, а еще шесть человек будут удостоены медали Луки Крымского, которая вручается за заслуги в области здравоохранения.
Напомним, что «Спутник V» стала первой в мире зарегистрированной вакциной против коронавируса. При этом Всемирная организация здравоохранения и европейские регуляторы в сфере оборота лекарственных средств российский препарат до сих пор официально не признали.