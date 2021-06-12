Телефонные мошенники придумали новую схему вымогательства у россиян денег
Злоумышленники представляются полицейскими и бандитами, после чего под угрозой расправы или уголовного преследования вынуждают своих жертв переводить им деньги
В России телефонные мошенники начали использовать новую схему обмана доверчивых граждан. Злоумышленники представляются полицейскими и бандитами, после чего под угрозой расправы или уголовного преследования вынуждают своих жертв переводить им деньги.
Один из пострадавших рассказал РИА Новости, что в его случае мошенник представился участковым. Лжеполицейский по телефону сообщил, что сейчас в районе проживания москвича орудует банда вымогателей, на счету которой есть даже убийства. «Участковый» оставил контактный телефон и попрощался.
Через несколько дней мужчине позвонил другой неизвестный и потребовал, чтобы жертва перевела деньги по указанным банковским реквизитам. В случае отказа собеседник угрожал «зарезать» и «перестрелять» мужчину и его близких.
После этого москвич позвонил «участковому», а тот ему посоветовал перечислить мошенникам деньги, чтобы в ходе спецоперации поймать преступника с поличным.
В итоге москвич перевел вымогателю 50 тысяч рублей, однако мошенники не успокоились. Они снова позвонили своей жертве и потребовали заложить свой автомобиль. Потерпевший уже ехал за деньгами под залог машины, когда ему позвонил один из родственников и уговорил вместо этого написать заявление в полицию.
В полиции потерпевшему сообщили, что у них действительно работает участковый с таким именем и фамилией, однако в эти дни он не работал и никому не звонил.