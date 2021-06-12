В России ямы на дорогах будут выявлять с помощью искусственного интеллекта
В компании пояснили, что дроны будут летать над дорогами общего пользования и делать фотографии разных участков. Затем искусственный интеллект выберет кадры с ямами и неровностями. При этом нейросеть будет определять глубину дорожных ям
Сотовый оператор «Билайн» («Вымпелком») обучит нейросеть искать неровности и ямы на автомобильных дорогах России.
В компании пояснили, что дроны будут летать над дорогами общего пользования и делать фотографии разных участков. Затем искусственный интеллект выберет кадры с ямами и неровностями. При этом нейросеть будет определять глубину дорожных ям.
Директор по продуктам и технологиям больших данных «Билайна» Константин Романов сообщил «МБХ медиа», что искусственный интеллект будет в несколько раз быстрее дорожных рабочих выявлять ямы, что позволит быстрее принимать решения об их устранении. Своевременное устранение неровностей на дорогах в свою очередь снизит количество ДТП.
Пилотный проект с использованием нейросети в ремонте дорог стартует в ближайшее время в одном из российских регионов.
Стоит отметить, что нейросеть Beeline AI также используется для поисков пропавших людей. Специалисты компании разработали решения специально для поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт», волонтеры которого с помощью искусственного интеллекта нашли 27 человек из списка пропавших без вести.