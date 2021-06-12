В Москве работодатели предложили выплачивать премии привитым сотрудникам
Поскольку темпы вакцинации от COVID-19 в Москве и в целом по России остаются довольно низкими, а заболеваемость снова стала расти, власти рассматривают различные варианты стимулирования граждан
Московские предприниматели предложили выплачивать премии и раздавать значки «Я вакцинирован» своим сотрудникам, которые прошли полную вакцинацию от коронавируса. О предложении представителей бизнеса рассказал руководитель департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк.
Поскольку темпы вакцинации от COVID-19 в Москве и в целом по России остаются довольно низкими, а заболеваемость снова стала расти, власти рассматривают различные варианты стимулирования граждан. Алексей Немерюк сообщил ТАСС, что от столичных предпринимателей поступило предложение выплачивать привитым сотрудникам премии.
Кроме того, работникам предприятий общепита предлагается выдать значки с надписью «Я вакцинирован».
Мэрия Москвы в свою очередь не отказалась от идеи организовать в ресторанах и кафе «свободных от коронавируса зон», в которые будут допускаться только привитые гости. Ранее с такой инициативой выступил мэр Сергей Собянин, но многие эту идею раскритиковали.
Столичные чиновники также предупредили об усилении в длинные праздничные выходные проверок на предмет соблюдения масочного режима и соблюдения социальной дистанции в магазинах, торговых центрах, кафе и других общественных местах.