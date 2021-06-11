Роспотребнадзор согласился освободить привитых туристов от сдачи ПЦР-тестов после возвращения на родину
Роспотребнадзор предложил отменить обязательное требование сдавать два ПЦР-теста на коронавирус по возвращению из-за границы для переболевших и вакцинированных граждан. Ранее об этом же власти просила Ассоциация туроператоров России
Роспотребнадзор предложил отменить обязательное требование сдавать два ПЦР-теста на коронавирус по возвращению из-за границы для переболевших и вакцинированных граждан. Ранее об этом же власти просила Ассоциация туроператоров России.
На портале нормативных правовых актов был опубликован проект поправок к постановлению главного санитарного врача России, в котором говорится об освобождении вакцинированных и переболевших COVID-19 (при условии наличия антител) граждан от обязанности сдавать два ПЦР-теста в течение пяти суток после возвращения из заграничных поездок.
Туристы должны будут разместить на портале «Госуслуги» сведения о пройденном курсе вакцинации или результат исследования на антитела к коронавирусу (для переболевших).
Ранее Ассоциация туроператоров России обратилась к властям с просьбой освободить привитых от коронавируса граждан от сдачи двух тестов после возвращения, которые в среднем обойдутся им в дополнительные 5 тысяч рублей. В АТОР отметили, что некоторые страны освободили российских туристов, привитых препаратом «Спутник V», от необходимости соблюдать карантин и предоставлять отрицательный ПЦР-тест при въезде, а в России для вакцинированных граждан никаких привилегий не предусмотрено.