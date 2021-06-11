Wildberries сообщил о мошеннической схеме вывода денег через подставных продавцов и покупателей
Крупнейший российский маркетплейс Wildberries сообщил в полицию о новой мошеннической схеме, с помощью которой подставные продавцы размещают на сайте торговой площадки несуществующий товар, а подставные покупатели его оплачивают
Крупнейший российский маркетплейс Wildberries сообщил в полицию о новой мошеннической схеме, с помощью которой подставные продавцы размещают на сайте торговой площадки несуществующий товар, а подставные покупатели его оплачивают.
В правоохранительных органах пояснили, что в процессе оплаты товара лже-покупатели специально совершали ошибку, после чего оплата отклонялась. Одновременно с этим на сайте Wildberries отображалась продажа, а деньги уходили лже-продавцу. Из-за этой мошеннической схемы маркетплейс уже потерял 350 млн рублей, сообщают «Ведомости».
По подозрению в мошенничестве силовики задержали первых подозреваемых. Часть средств, полученных злоумышленниками мошенническим путем, заблокирована.
Представитель Wildberries не назвал сумму понесенного ущерба, но отметил, что мошенническая схема с псевдопродажей товаров была оперативно выявлена, после чего компания сразу обратилась в правоохранительные органы и надзорные органы.