Владимир Путин подписал закон о полумиллионных штрафах для кредитных организаций за угрозы должникам
Президент Владимир Путин подписал закон об увеличении размера административный штрафов за недобросовестные действия кредиторов при взыскании просроченных долгов с граждан, а также распространении такой ответственности на банки
Президент Владимир Путин подписал закон об увеличении размера административный штрафов за недобросовестные действия кредиторов при взыскании просроченных долгов с граждан, а также распространении такой ответственности на банки.
Размер штрафа теперь составляет 500 тысяч рублей.
Ранее премьер-министр Михаил Мишустин пояснил, что данный закон был подготовлен с целью усиления защиты граждан, которые «взяли кредит, но пока не могут его вернуть».
В случае угроз должнику кредитор или кредитная организация будут оштрафованы на 50-500 тысяч рублей. Споры между кредиторами и должниками будет рассматривать Федеральная служба судебных приставов.
Размер штрафа для должностных лиц кредитных организаций составит от 20 до 200 тысяч рублей, сообщает РИА Новости.