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11 июня 2021, 16:46

Племянник главы ФСБ вопреки закону о банкротстве основал новую компанию

Племянник директора ФСБ России Дмитрий Бортников вместе с пасынком миллиардера Алишера Усманова Антоном Винером и основательницей крупнейшего российского производителя удобрений Эльмирой Ираидовой учредили «Русскую аграрную компанию» (РАК)

Племянник главы ФСБ вопреки закону о банкротстве основал новую компанию
Фото: club-tm.ru

Племянник директора ФСБ России Дмитрий Бортников вместе с пасынком миллиардера Алишера Усманова Антоном Винером и основательницей крупнейшего российского производителя удобрений Эльмирой Ираидовой учредили «Русскую аграрную компанию» (РАК). Дмитрию Бортникову в новой компании принадлежит 30%.

Гендиректором «Русской аграрной компании» стала супруга Дмитрия Бортникова Татьяна, сообщают «Открытые медиа».

Эльмира Ираидова сообщила агентству «Прайм», что компания займется финансированием инновационных сельскохозяйственных проектов, а также внедрением современных технологий и научных достижений в сфере сельского хозяйства.

Племянник главы ФСБ с 2019 года входит в число совладельцев скандально известного мусорного полигона «Ядрово» в Волоколамском районе. Контроль над оператором он получил после возбуждения уголовного дела по факту нарушений экологических норм на свалке, последующего ареста земель и имущества полигона.

В июле 2019 года 75% акций оператора «Ядрово» получило ООО «Весна», в котором 51% акций принадлежит Дмитрию Бортникову. Примечательно, что после смены собственника арест с земли и имущества полигона ТБО был снят.

К 2020 году Бортников сократил свою долю до 20%. Остальная часть акций вернулась к прежним владельцам свалки - фирме «ЦМПТ» волоколамских предпринимателей Анны Конопко и Алексея Волошина. Однако в апреле 2021 года 20% акций, принадлежащих ЦМПТ, перешли к Татьяне Бортниковой. Теперь общая доля супругов Бортниковых в «Ядрово» составляет 40%.

Еще один немаловажный факт - в марте текущего года Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области признал ИП Бортникова несостоятельным из-за долга в 29 млн рублей перед Сбербанком. Процедуру банкротства сейчас проходят две компании Татьяны Бортниковой - «Группа П9» и «Электра Консалтинг». При этом российское законодательство запрещает владельцам компаний-банкротов открывать новый бизнес в течение трех лет после окончания процедуры банкротства.

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