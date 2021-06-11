Производитель вакцины «Спутник V» планирует приобрести автомобиль за 10 млн рублей
Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи (входит в структуру Минздрава), который является разработчиком вакцины от коронавируса «Спутник V», выделил 10,4 млн рублей на покупку автомобиля представительского класса
Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи (входит в структуру Минздрава), который является разработчиком вакцины от коронавируса «Спутник V», выделил 10,4 млн рублей на покупку автомобиля представительского класса.
Согласно тендерной заявке, опубликованной на портале госзакупок, центру имени Гамалеи понадобился седан черного цвета с панорамной крышей, сидениями из натуральной кожи и встроенной функцией массажа, автодоводчиком дверей и подставкой для ног задних пассажиров.
В заявке не указана конкретная модель автомобиля, однако схожими характеристиками обладает седан Audi A8, отмечают «Открытые медиа».
В Центре имени Гамалеи уточнили, что представительское авто закупается за внебюджетный собственный счет.