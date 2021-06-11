Госдума рассмотрит законопроект о запрете иностранцам пользоваться услугами российских суррогатных матерей
В действующем законодательстве предлагается прописать, что услугами суррогатной матери могут только состоящие в браке граждане России (это обязательное условие), либо одинокая гражданка РФ, для которой вынашивание и рождение ребенка невозможно по медицинским показаниям
На рассмотрение депутатов Госдумы поступил законопроект, который запрещает россиянкам становиться суррогатными матерями для иностранных граждан.
Соавтор документа депутат Петр Толстой («Единая Россия») заявил агентству ТАСС, что в действующем законодательстве предлагается прописать, что услугами суррогатной матери могут только состоящие в браке граждане России (это обязательное условие), либо одинокая гражданка РФ, для которой вынашивание и рождение ребенка невозможно по медицинским показаниям.
Рожденные суррогатными матерями на территории РФ дети автоматически становятся российскими гражданами, даже если их биологические родители являются иностранными гражданами или лицами без гражданства.
Документ о запрете иностранцам пользоваться услугами российских суррогатных матерей подготовили депутаты от «Единой России» Петр Толстой, Инга Юмашева, Василий Пискарев и Николай Земцов, а также сенатор Маргарита Павлова.
Данный законопроект депутаты подготовили после возбуждения «дела врачей-репродуктологов». В конце 2020 года в квартире одного из домов в подмосковном Одинцово обнаружили четверых новорожденных детей с няней. Один из младенцев был мертв. По данным следствия, этих детей должны были передать иностранным родителям, однако процесс затянулся из-за пандемии коронавируса и закрытия границ. По данному факту было возбуждено уголовное дело о торговле людьми в составе организованной группы. Обвинение предъявлено ведущим российским репродуктологам и акушерам-гинекологам, а также главе «Европейского центра суррогатного материнства» Владиставу Мельникову.