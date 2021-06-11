Похищенная силовиками из кризисной квартиры чеченка оказалась дочерью высокопоставленного чиновника
Волонтеров группы «Марем», которая оказывает помощь жертвам домашнего насилия, обвинили в неповиновении полиции. Ранее они были задержаны в кризисной квартире в Махачкале
Волонтеров группы «Марем», которая оказывает помощь жертвам домашнего насилия, обвинили в неповиновении полиции. Ранее они были задержаны в кризисной квартире в Махачкале.
По данным «МБХ медиа», протоколы по административной статье о неповиновении полиции составляют на Светлану Анохину и Майсарат Килясханову. Вместе с ними в Ленинском РОВД находятся две подопечные правозащитниц. Помимо этого, остается неизвестной судьба чеченки Халимат Тарамовой, из-за которой силовики явились в кризисную квартиру. Еще вчера девушку увезли в неизвестном направлении.
Ранее Светлана Анохина рассказала, что Халимат Тарамова сбежала из дома и обратилась за помощью в «Марем» из-за угроз ее жизни. После побега она отправила видеообращение в полицию с просьбой не выдавать родственникам ее местонахождение.
«МБХ медиа» выяснило, что отцом Халимат Тарамовой является первый замминистра ЖКХ Чеченской республики Аюб Тарамов. К поискам дочери чиновника подключили даже лично главу МВД республики. В свою очередь дагестанские силовики предоставили чеченским полицейским доступ к системе видеонаблюдения Махачкалы.
После задержания Халимат и ее подругу Аню силовики пытались заставить написать заявление на Светлану Анохину за то, что она якобы насильно удерживала их в кризисной квартире.