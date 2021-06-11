11 июня 2021, 14:27
Центробанк повысил ключевую ставку до 5,5% годовых. Курс рубля отреагировал положительно
Регулятор объяснил данное решение ростом инфляции и более быстрым по сравнению с прогнозами восстановлением мировой и российской экономики после кризиса, вызванного пандемией коронавируса
Фото: cryptonews.net
Центробанк России в пятницу, 11 июня, повысил ключевую ставку на 0,5%. Теперь ключевая ставка составляет 5,5% годовых.
Регулятор объяснил данное решение ростом инфляции и более быстрым по сравнению с прогнозами восстановлением мировой и российской экономики после кризиса, вызванного пандемией коронавируса.
Аналитики ранее прогнозировали повышение ключевой ставки на 0,25 или 0,5 процентных пункта в связи с ростом инфляции, который значительно опережает ориентир ЦБ в 4% годовых.
С начала 2021 года рост потребительских цен составил уже 3,65%.
Курс рубля положительно отреагировал на повышение ключевой ставки. Так, стоимость доллара на Московской бирже упала на 14 копеек до 71,64 рубля. Биржевой курс евро упал на 30 копеек и составил 87,02 рубля.