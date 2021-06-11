11 июня 2021, 13:54
Соратника Алексея Навального Ивана Жданова объявили в розыск
Бывший директор Фонда борьбы с коррупцией (организация сначала была внесена в реестр инагентов, а затем признана экстремистской) Иван Жданов объявлен в федеральный розыск. Об этом он сообщил в своем Instagram
Фото: rosinform.press
Бывший директор Фонда борьбы с коррупцией (организация сначала была внесена в реестр инагентов, а затем признана экстремистской) Иван Жданов объявлен в федеральный розыск. Об этом он сообщил в своем Instagram.
В документах МВД России в качестве основания для объявления в розыск политика указано, что Иван Жданов «разыскивается по статье УК».
«Если серьезно, то не знаю с чем связан розыск. Наверное, с десятком уголовных дел, которые на меня завели. Разбираться, с каким из них, точно сложно», - прокомментировал ситуацию Иван Жданов.
Напомним, 9 июня Мосгорсуд удовлетворил требование столичной прокуратуры по признанию ФБК и штабов Алексея Навального экстремистскими организациями.