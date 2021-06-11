Власти Бурятии ужесточили антиковидные ограничения из-за ухудшения ситуации с COVID-19
Власти республики Бурятия сообщили об ухудшении ситуации с распространением коронавирусной инфекции и введении в связи с этим дополнительных карантинных ограничений
Власти республики Бурятия сообщили об ухудшении ситуации с распространением коронавирусной инфекции и введении в связи с этим дополнительных карантинных ограничений.
Торгово-развлекательным центрам власти разрешили работать только до 20:00, с 12 июня до 1 июля приостанавливается работа фудкортов, за исключением обслуживания на вынос. Помимо этого до 1 июля прекращается работа детских развлекательных комнат и игровых зон, приостанавливается работа кинотеатров и театров, очный прием граждан в МФЦ, а также закрываются до 1 июля летние лагеря дневного пребывания. В аэропортах по решению властей закрываются зоны ожидания в аэропорту для встречающих и провожающих.
Республиканский оперативный штаб по борьбе с COVID-19 сообщил, что у более 80% ковидных пациентов диагностирована тяжелая форма заболевания. На прошлой неделе власти республики сообщили, что коечный фонд в бурятских больницах заполнен на 90%.
За последние сутки в регионе было выявлено 130 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. 4 человека скончались в результате осложнений.