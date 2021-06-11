11 июня 2021, 12:58
В Тюменской области детям-инвалидам подарили тарелки и мыло
В Аромашевском районе Тюменской области местные чиновники по случаю Днюю защиты детей подарили детям с ограниченными возможностями тарелки и мыло
Фото: dislife.ru
В Аромашевском районе Тюменской области местные чиновники по случаю Днюю защиты детей подарили детям с ограниченными возможностями тарелки и мыло.
В администрации района заявили, что эти подарки были переданы детям тюменским отделением Всероссийского общества инвалидов. Чиновники отметили, что подарки выбирались «с учетом мнения родительского актива». Ранее детям подарили кружки, поэтому в этот раз было решено собрать набор посуды и подарить тарелки.
Чиновники также заявили, что денег на подарки в бюджете не было, поэтому решили купить что-то универсальное.