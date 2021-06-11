Рязанский Минздрав закупил для больниц аппараты ИВЛ по цене в пять раз выше рыночной
Причиной недавнего пожара в реанимационном отделении рязанской областной больницы имени Семашко, в результате которого погибли три человека, стало возгорание аппарата ИВЛ
Причиной недавнего пожара в реанимационном отделении рязанской областной больницы имени Семашко, в результате которого погибли три человека, стало возгорание аппарата ИВЛ.
По данным издания Readovka, речь идет об аппарате ИВЛ производства китайской фирмы Prunus. Эти аппараты стоят недорого, однако Минздрав Рязанской области заплатил за них в пять раз больше цены производителя.
На сайте Prunus представлен широкий ассортимент аппаратов для искусственной вентиляции легких по вполне демократичным ценам. Самый дорогой прибор стоит 500 тысяч рублей. С учетом доставки в Россию и уплаты таможенных пошлин цена за один такой аппарат может вырасти до 750 тысяч рублей.
Минздрав Рязанской области закупил 20 аппаратов ИВЛ китайского производителя за 57 млн рублей, то есть по 2,8 млн рублей за штуку. Общая переплата за товар составила 42 млн рублей.
Обслуживанием аппаратов ИВЛ в рязанской больнице занимается ОАО «Рязань медтехника». Директор фирмы сообщил, что по факту происшествия проводится проверка.
Пожар в реанимации больницы имени Н. А. Семашко произошел в ночь на 9 июня. В отделении, где находились «тяжелые» пациенты с коронавирусом, загорелся один из аппаратов ИВЛ, который медсестра безуспешно пыталась потушить самостоятельно. В результате происшествия погибли три человека, 11 получили ожоги.
Readovka сообщает, что аппараты ИВЛ фирмы Prunus используются также в медучреждениях Новосибирской области, но под другим брендом. Весной прошлого года местные власти закупили для больниц 307 приборов на общую сумму 846 млн рублей. Из них 270 приборов приходится на выпускаемую под российской маркой «Кранц» модель Lufter 5, которая копирует аппарат Boaray 5000D производства Prunus. Основным отличием китайского оригинала и российской реплики является цена – отечественные аппараты ИВЛ стоят в два раза дороже.