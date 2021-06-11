Генпрокуратура выявила сотни нарушений в условиях содержания женщин и детей в СИЗО
Генеральная прокуратура в ходе проверки выявила более 800 нарушений в условиях содержания женщин и детей в местах лишения свободы. Замгенпрокурора Николай Винниченко вынес представление директору ФСИН Александру Калашникову с требованием устранить нарушения
Генеральная прокуратура в ходе проверки выявила более 800 нарушений в условиях содержания женщин и детей в местах лишения свободы. Замгенпрокурора Николай Винниченко вынес представление директору ФСИН Александру Калашникову с требованием устранить нарушения.
Прокурорская проверка проводилась в исправительных учреждениях 35 российских регионов. Там было выявлено более 800 нарушений, а в адрес глав территориальных управлений службы исполнения наказаний и начальников СИЗО вынесено 134 представления. Кроме того, прокуратура подала 20 протестов на незаконные нормативные правовые акты, регламентирующие порядок нахождения в следственных изоляторах, сообщает «КоммерсантЪ».
В отчете прокуратуры по итогам проверки говорится, что в изоляторах отсутствуют бытовые условия, отвечающие требованиям гигиены, санитарии и пожарной безопасности. Во многих камерах для женщин и детей отсутствуют телевизоры и холодильники, а в самих СИЗО не хватает помещений для медико-санитарного обеспечения и оказания медицинской помощи арестантам.