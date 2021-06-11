Дело о вымогательстве против членов «банды Цапка» закрыли из-за невозможности доказать вину обвиняемых
Следственные органы прекратили уголовное дело о вымогательстве, которое было возбуждено в отношении членов жестокой «банды Цапков» Владимира Алексеева, Вячеслава Цеповяза и его бывшей жены Натальи Стришней
Следственные органы прекратили уголовное дело о вымогательстве, которое было возбуждено в отношении членов жестокой «банды Цапков» Владимира Алексеева, Вячеслава Цеповяза и его бывшей жены Натальи Стришней. Власти объяснили закрытие дела «невозможностью доказать вину обвиняемых».
Источник РИА Новости в следственных органах заявил, что в ходе расследования уголовного дела «доказательства вины подозреваемых не были получены». Так, следователи из-за сроков давности не смогли восстановить следы переводов денег через использовавшиеся юридические лица.
Согласно версии следствия, члены «банды Цапка» или «кущевской банды» в 2010 году вымогали у бизнесмена Александра Исюка 70 млн рублей и автомобиль Land Rover стоимостью около 4 млн рублей. Предприниматель сообщил следователям, что для выполнения требований бандитов ему пришлось взять кредит в размере 40 млн рублей на компанию своего родственника. Деньги он перечислил на счета подконтрольных банде фирм. Позже на те же счета он перечислил еще 30 млн рублей и передал вымогателям автомобиль.
Банда Сергея Цапка орудовала в станице Кущевская много лет и находилась под покровительством местных правоохранителей. Арестованы члены банды были только после резонансного массового убийства фермера и его семьи, которое произошло в ноябре 2010 года.
Сергей Цапок был осужден на пожизненный срок, но в 2014 году скончался в СИЗО. Вячеслав Цеповяз был приговорен к 20 годам лишения свободы.