Европарламент потребовал освободить экс-директора «Открытой России»
Согласно тексту резолюции, российские власти должны незамедлительно отпустить на свободу Андрея Пивоварова и снять обвинения со всех россиян, кто преследуется по статье о сотрудничестве с «нежелательными организациями»
Депутаты Европарламента 10 июня приняли резолюцию с призывом к российским властям освободить из-под стражи бывшего исполнительного директора ликвидированной «Открытой России» (одноименная британская организация признана нежелательной в России) Андрея Пивоварова и прекратить политические преследования оппозиционных активистов.
Согласно тексту резолюции, российские власти должны незамедлительно отпустить на свободу Андрея Пивоварова и снять обвинения со всех россиян, которые преследуются по статье о сотрудничестве с «нежелательными организациями».
Евродепутаты требуют прекратить политические преследования и «гарантировать всем политическим партиям равный доступ и равные шансы во время выборов», а также отказаться от принятия новых законодательных инициатив, которые ограничивают существование гражданского общества.
Напомним, Андрея Пивоварова сняли с рейса, на котором он планировал улететь на отдых. Инцидент произошел в аэропорту Санкт-Петербурга 31 мая, когда самолет уже выруливал на взлетно-посадочную полосу. В отношении политика возбуждено уголовное дело по статье «Осуществление деятельности нежелательной организации». Дело было возбуждено через два дня после того, как «Открытая Россия» объявила о самоликвидации. При этом «нежелательной» была признана только одноименная британская организация, а не российская.