Израиль первым в мире запретил продажу натурального меха
Израиль стал первой страной в мире, которая полностью отказалась от продажи натурального меха для производства одежды. Использовать мех можно будет только в научных и религиозных целях. Запрет вступит в силу в декабре 2021 года
Израиль стал первой страной в мире, которая полностью отказалась от продажи натурального меха для производства одежды. Использовать мех можно будет только в научных и религиозных целях. Запрет вступит в силу в декабре 2021 года.
Глава министерства защиты окружающей среды Израиля Гила Гамлиэль заявила, что меховая индустрия является причиной гибели сотен миллионов животных во всем мире и «приносит неописуемую жестокость и страдания». Использование натурального меха и кожи в производстве одежды чиновница назвала аморальным и избыточным, сообщает РБК.
Израильские СМИ отмечают, что решение Министерства защиты окружающей среды носит символический характер, так как в Израиле натуральный мех покупают только ультраортодоксальные евреи, которые в Шаббат и праздничные дни носят головные уборы штраймли с хвостами соболей и лисиц. Их власти запрещать не будут.
Отметим, что в 2019 году запрет на продажу и производство меховых изделий был введен в американском штате Калифорния, после чего от натурального меха отказались многие известные бренды.