В Женеве накануне встречи Путина и Байдена состоится митинг в поддержку Навального
Представители русской диаспоры в Евросоюзе и Швейцарии планируют провести 15 июня в Женеве митинг в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Акцию россияне готовят в связи с приездом президента Владимира Путина, который проведет встречу с американским коллегой Джо Байденом
Представители русской диаспоры в Евросоюзе и Швейцарии планируют провести 15 июня в Женеве митинг в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Акцию россияне готовят в связи с приездом президента Владимира Путина, который проведет встречу с американским коллегой Джо Байденом.
Митинг в поддержку арестованного оппозиционера начнется в 18 часов по местному времени перед Дворцом Наций. В этом здании располагается европейское отделение ООН в Женеве.
Участники протестной акции будут требовать освобождения Алексея Навального и прекращения политических репрессий, нарушений прав человека и антидемократического правления в России. Организаторы акции рассказали телеканалу «Дождь», что Навальный является «политзаключенным номер один в мире», и весь мир знает, какому беспрецедентному преследованию подвергается он и его команда.
Акция протеста согласована с мэрией Женевы.