Мэрия Лиссабона передала России личные данные организаторов акции в поддержку Навального
Мэрия Лиссабона передала МИД России личные данные и контакты организаторов акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального, которая прошла в январе 2021 года
Мэрия Лиссабона передала МИД России личные данные и контакты организаторов акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального, которая прошла в январе 2021 года.
РБК со ссылкой на испанскую газету Publico сообщает, что у организаторов протеста оказалось двойное гражданство - российской и португальское.
Акция в поддержку Навального была согласована с мэрией Лиссабона. В этой связи организаторы передали чиновникам свои личные данные, в том числе они указали адреса проживания и номера телефонов. Сотрудники городской администрации передали эти данные в полицию и отправили их по электронной почте в посольство России в Португалии и МИД РФ.
Чиновников обвинили в пособничестве Москве, а те в свои очередь признали свои действия по передаче личных данных организаторов протеста ошибочными. В мэрии пообещали пересмотреть внутренних регламент, чтобы не допустить возникновения такой ситуации в будущем.
Мэр Лиссабона Фернандо Медина публично принес извинения организаторам митинга в поддержку Алексея Навального.