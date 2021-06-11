11 июня 2021, 07:20
Чеченские полицейские пришли в «кризисную» квартиру, где прячутся жертвы домашнего насилия
Визит силовиков связан с делом чеченской девушки, которая сбежала из дома из-за угроз ее жизни. Полицейский заявил, что эту девушку объявили в розыск. При этом пострадавшая ранее отправила в полицию видеообращение, в котором просила не выдавать ее родственникам
Фото: Коммерсант
Дагестанские и чеченские полицейские пришли в «кризисную» квартиру, где скрываются женщины, ставшие жертвами домашнего насилия.
Правозащитница Светлана Анохина расскахала изданию «Юг. МБХ медиа», что в этой квартире проживают женщины, которые к обращаются за помощью, скрываются от смерти и угроз жизни. Визит силовиков, особенно чеченских, сильно напугал подзащитных.
Визит силовиков связан с делом чеченской девушки, которая сбежала из дома из-за угроз ее жизни. Полицейский заявил, что эту девушку объявили в розыск. При этом пострадавшая ранее отправила в полицию видеообращение, в котором просила не выдавать ее родственникам.
«Ей грозит самая жестокая расправа, ее могут убить. Она сбежала от избиений», - сообщила Светлана Анохина.