В Петербурге ввели дополнительные ограничения из-за коронавируса
Власти Санкт-Петербурга объявили о введении с 12 июня дополнительных ограничений на проведение массовых мероприятий в закрытых помещениях. До 12 июля число гостей не должно превышать трех тысяч человек
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Власти Санкт-Петербурга объявили о введении с 12 июня дополнительных ограничений на проведение массовых мероприятий в закрытых помещениях. До 12 июля число гостей не должно превышать трех тысяч человек.
В Смольном сообщили, что такие меры были приняты с целью обеспечения безопасности граждан в условиях пандемии коронавируса. Чиновники отметили, что в теплое время количество мероприятий растет, как и число людей, желающих их посетить.
В администрации города также сообщили, что в случае проведения мероприятий на открытом воздухе, организаторы должны будут обеспечить соблюдение мер специального регламента, передает ТАСС.