Десятки экс-сотрудников московского метро обратились в суд после увольнения из-за поддержки Навального
В московские суды поступили иски от 42-х бывших сотрудников столичного метрополитена, которые были уволены с работы из-за регистрации на сайте «Свободу Навальному»
В московские суды поступили иски от 42-х бывших сотрудников столичного метрополитена, которые были уволены с работы из-за регистрации на сайте «Свободу Навальному».
Глава независимого профсоюза ГУП «Московский метрополитен» Николай Гостев рассказал «Открытым медиа», что суды приняли все иски, а рассматривать их начнут с 16 июня.
Все истцы требуют восстановить их на работе, а также возместить нанесенный им моральный ущерб. Размер компенсаций составляет от 30 до 100 тысяч рублей. Гостев отметил, что в суд обратились сотрудники, уволенные по соглашению сторон, и сотрудники, уволенные по статье (им объявляли дополнительный выходной, а затем увольняли за прогул).
Напомним, что сотрудников московского метро уволили после утечки базы почтовых адресов всех, кто зарегистрировался на сайте «Свободу Навальному». Перед этим многие сочувствующие оппозиции граждане получили по электронной почте письма, в которых неизвестные угрожали рассказать об их политических взглядах работодателям.